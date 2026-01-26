‘UÇAN KUŞA BORCUMUZ VAR’

​Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “IMF’ye olan borcumuzu bitirdik” ifadesinin teknik olarak doğru olduğunu belirten Sarıca, ancak toplam borç yükünün tarihi seviyelere ulaştığını vurguladı. Sarıca, Türkiye’nin borç karnesini şu verilerle özetledi:

​2002 KIYASLAMASI: 2002 yılında IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcun toplam borç içindeki payı yüzde 10 seviyesindeydi.

​GÜNCEL REKOR: 2025 yılının 3. çeyreği itibarıyla Türkiye’nin toplam borcu 760,8 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

​FAİZ YÜKÜ: Sadece 2026 yılı bütçesinde faiz ödenekleri için ayrılan tutar 2 trilyon 741 milyar 700 milyon lira (yaklaşık 63 milyar dolar) olarak belirlendi.

​‘GERÇEKLERİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ’

​Sarıca, kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini ifade ederek, "IMF’ye borcumuz kalmamıştır ama şu anda uçan kuşa borcumuz vardır" sözleriyle ekonomik gidişata dair endişelerini dile getirdi. 2013 yılında IMF ile defterin kapandığını doğrulayan Sarıca, buna karşın dış borç ve faiz ödemelerinin ülke ekonomisi üzerinde ağır bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti.