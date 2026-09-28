Alanya’da deniz üzerinde oluşan hortum, kıyı şeridinde öne çıkan görüntülere sahne oldu. Türkler Mahallesi’ndeki halk plajının açıklarında sabah saatlerinde ortaya çıkan hortum, sahilde bulunan vatandaşlar ve turistler tarafından kıyıdan net şekilde görüldü. Doğa olayını fark edenler cep telefonlarıyla görüntü alırken, hortum bir süre deniz üzerinde ilerledikten sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

HORTUM TÜRKLER AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ

Türkler Plajı karşısında meydana gelen olayda deniz yüzeyinden bulutlara doğru uzanan huni biçimindeki oluşum sahildekilerin öne çıktı. Farklı yerel kaynaklarda yayımlanan görüntü ve bilgiler de hortumun deniz üzerinde kaldığını ve kıyıya ulaşmadan dağıldığını doğruluyor. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

DENİZ HORTUMU NASIL OLUŞUYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hortumu kümülonimbüs bulutundan aşağı doğru sarkan, yere veya yüzeye ulaşan ve kendi dar ekseni çevresinde şiddetli biçimde dönebilen bir hava kolonu olarak tanımlıyor. Deniz üzerinde meydana gelen benzer oluşumlar genel olarak “su hortumu” veya “deniz hortumu” olarak adlandırılıyor. Atmosferdeki kararsızlık, nemli hava ve uygun rüzgâr koşulları bu tür dönen hava sütunlarının gelişmesinde rol oynayabiliyor.

ALANYA AÇIKLARINDA DAHA ÖNCE DE GÖRÜLDÜ

Alanya kıyılarında deniz hortumu ilk kez gözlenmiyor. İncekum açıklarında yakın dönemde de benzer görüntüler kaydedilirken, 2 Mayıs 2026'da Dinek açıklarında deniz üzerinde oluşan bir hortum kıyıdakiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenmişti. O olayda da hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetmişti. Akdeniz kıyılarında zaman zaman görülebilen bu olaylar, özellikle deniz ve atmosfer koşullarının uygun hale geldiği dönemlerde ortaya çıkabiliyor.

HORTUM GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILMALI?

MGM, hortum tehlikesi halinde vatandaşların meteorolojik tahmin ve erken uyarıları takip etmesini öneriyor. Hortumun karaya doğru ilerlediğinin görülmesi durumunda açık alanlardan, pencerelerden ve dış cephelerden uzaklaşılması; mümkünse sağlam bir yapının iç bölümüne geçilmesi gerekiyor. Yetkililer, hortum sırasında havada savrulan cisimlerin önemli bir yaralanma riski oluşturabileceğine öne çıkıyor. Bu nedenle doğa olayını görüntülemek amacıyla kıyıda veya açık alanda beklemek yerine güvenli bir noktaya geçilmesi önem taşıyor.

DENİZDEKİLER İÇİN DE RİSK OLUŞTURABİLİR

Deniz üzerinde gelişen hortumların kıyıya ulaşmaması, olayın tamamen risksiz olduğu anlamına gelmiyor. Güçlü rüzgâr ve ani hava değişimleri özellikle küçük tekneler, balıkçılar ve denizde bulunan kişiler açısından tehlike oluşturabilir. Bu nedenle gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgâr veya hortum ihtimalinin bulunduğu hava koşullarında denize açılmadan önce resmi meteorolojik tahmin ve uyarıların kontrol edilmesi önem taşıyor.

KIYI TURİZMİNDE HAVA UYARILARI ÖNEM TAŞIYOR

Türkler ve çevresi, Alanya’nın yoğun kullanılan plaj ve turizm bölgeleri arasında bulunuyor. Sahillerde yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliğinin devam ettiği dönemlerde ani gelişen kuvvetli hava olayları daha fazla kişiyi etkileyebiliyor. Bu nedenle işletmelerin, tatilcilerin ve deniz faaliyetinde bulunanların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel tahmin ve uyarıları takip etmesi, olası risklere karşı alınabilecek temel önlemler arasında yer alıyor.