Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görevden affını istemesiyle boşalan koltuğa Akın Gürlek atandı. Aynı kararlarla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine Mustafa Çiftçi getirildi.

Bu atama kararları 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Adalet Bakanlığı’na atandı. Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği görevinden ayrılarak İçişleri Bakanlığı’na atandı.

Her iki atama da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. ve 106. maddeleri uyarınca yapıldı.