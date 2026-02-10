Alanya’da yaşayan 4 aylık Esila Deniz Yiğitbay, doğuştan SMA Tip 1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Topuk kanı testi sonrasında SMA Tip 1 teşhisi konulan Esila’nın, hayata tutunabilmesi için 7 aylık olana kadar tedavi görmesi gerekiyor.

Ailenin başlattığı kampanyanın henüz yüzde 2’si bile toplanamadığı ifade edildi. Tedavi masrafının yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtilirken, aile bu büyük meblağı karşılayamayacaklarını belirterek destek bekliyor.

Esila’nın babası Şaban Yiğitbay, kızının tedavi sürecinin gecikmemesi için Alanya’dan tüm Türkiye’ye yardım çağrısı yaptı. “Fazla zamanımız kalmadı, ilacı ne kadar erken verirsek kızım o kadar erken iyileşecek. Lütfen kızıma destek olun, kızımın sesini duyun. Her geçen gün kas kaybı oluşuyor.

Giden kaslar geri gelmiyor” diyen Yiğitbay’ın çağrısı, NOW TV’de de haber olarak yayımlandı ve kamuoyuna duyuruldu.