Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. M.Ö. (41) idaresindeki 07 AKC 826 plakalı aracın, iddiaya göre önüne aniden çıkan bisikletliye çarpmamak için yapılan manevranın ardından kontrolden çıktığı belirtildi.

BİSİKLETLİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI

Edinilen bilgilere göre sürücü, bisikletliyi fark etmesinin ardından çarpışmayı önlemek amacıyla manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç sol şeride geçerek refüje çarptı ve ardından devrildi. Kazanın ardından çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü M.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. (29), sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili yayımlanan diğer haberlerde yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

D-400’DE TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin güvenlik önlemleri altında yürüttüğü çalışmaların ardından devrilen aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Alanya’nın doğu ve batı mahallelerini birbirine bağlayan D-400, aynı zamanda şehir içi ulaşım ile bölgeler arası trafiğin kesiştiği önemli güzergâhlardan biri olması nedeniyle yaşanan kazalarda kısa süreli de olsa yoğunluk oluşabiliyor.

KARGICAK VE D-400’DE KAZALAR GÜNDEMDE

D-400 kara yolunun Alanya’dan geçen bölümünde farklı araç türlerinin karıştığı kazalar zaman zaman gündeme geliyor. Yakın dönemde Kargıcak ve çevresinde motosiklet, otomobil ve ticari araçların karıştığı başka kazalar da kayıtlara geçti. Bu durum özellikle kavşaklar, şerit değişimleri ve farklı hızlarda hareket eden araçların aynı güzergâhı kullandığı kesimlerde sürücülerin dikkatinin önemini bir kez daha ortaya koyu

ANİ MANEVRALARDA KONTROL KAYBI RİSKİ

Trafikte sürücünün önüne beklenmedik şekilde bir bisikletli, yaya veya başka bir aracın çıkması, ani fren ya da yön değiştirme ihtiyacını beraberinde getirebiliyor. Böyle durumlarda takip mesafesinin korunması, yol ve trafik şartlarına uygun hızla seyredilmesi ve kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılması, sürücünün tehlikeye karşı daha fazla tepki süresine sahip olmasını sağlıyor. Bisikletlilerin de motorlu taşıtlarla aynı trafik ortamını paylaştığı noktalarda tüm yol kullanıcılarının birbirlerinin hareketlerini öngörebilecek şekilde dikkatli davranması önem taşıyor.

KAZANIN NEDENİ İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Trafik kazalarının ardından kolluk ekipleri olay yerindeki araçların konumu, yol şartları ve kazanın meydana geliş biçimine ilişkin inceleme yapıyor. Gerekli görülmesi halinde mevcut kamera görüntüleri ile tanık anlatımları da değerlendirmeye alınabiliyor. Kargıcak’taki kazada da olayın kesin oluş şeklinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.