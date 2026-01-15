MİLLİ Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarın birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak. Alanya’da eğitim gören 64 bin 127 öğrenci, 15 gün sürecek yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Alanya genelinde bulunan 246 resmi ve özel okulda karne dağıtımı gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 5 bin 35 öğretmenin rehberliğinde karnelerini alacak. Alanya’daki resmi karne töreni, saat 11.00’de Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nde düzenlenecek. Törene Alanya Kaymakamı ile protokol üyeleri katılacak. 19 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi