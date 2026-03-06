Alanya’nın köklü çocuk giyim mağazalarından Eva Baby Kids, Şekerhane Mahallesi 25 Metrelik Yol üzerinde hizmet vermeye devam ediyor. 0-16 yaş arası çocuklara hitap eden mağazada hem klasik hem de modern tarzda bayramlık kıyafetler raflardaki yerini aldı. Kaliteli kumaşları, modern tasarımları ve uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çeken Eva Baby Kids, çocuklar için birbirinden şık bayram kombinleri hazırladı. Çocukların bayram boyunca hem rahat hem de şık görünmesini sağlayan bu özel tasarımlar, ailelerden de yoğun ilgi görüyor. Özenle hazırlanan koleksiyon ise bayrama özel cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

‘KIŞLIK ÜRÜNLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM’

Mağaza, bayramlık ürünlerin yanı sıra kış sezonu ürünlerinde de dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kazak, pantolon ve hırka gibi birçok kışlık üründe yüzde 50’ye varan indirim devam ediyor. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi