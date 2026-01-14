Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü’nün haftalık olağan toplantısı, İlçe Başkanı Bülent Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini okulların fiziki yetersizlikleri ve Atatürk Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları oluşturdu. Toplantıda konuşan Kandemir, Alanya’da kısa süre önce bir okulda çıkan yangını hatırlatarak, okulların yangın ve afetlere karşı yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nı sert sözlerle eleştiren Kandemir, “Okulların müfredatından Atatürk’ü kaldırmakla, okulları tarikatlara açmakla uğraşacağınıza, okullarımızın fiziki şartlarını düzeltin. Sizlere emanet edilen çocuklarımızın can güvenliğini sağlayamıyorsanız o koltuklarda oturmayın. Bir an önce istifa edin” dedi. Kandemir konuşmasında Alanya’daki altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinerek, “Cuma günü Dinek mevkiinden başlayarak merkeze doğru asfaltlama çalışmaları başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘BİR TARAFTAN BORÇ KAPATIP BİR TARAFTAN YATIRIM YAPIYORUZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Geçen meclisimizde de belediye başkanımızın verdiği bilgide Alanya Belediyesi 2 yıla yaklaşırken, belediyenin birçok sorununu ortadan kaldırmaya başladığı görülüyor. Özellikle mali konuda bir rahatlık olduğu açıkça belli. Bir taraftan borç kapatıp bir taraftan da yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.



‘MİLLİ EĞİTİM BİR AN ÖNCE İSTİFA ETSİN’

Milli Eğitim Bakanlığı’nı sert dille eleştirip istifa çağrısında bulunan Kandemir, “Milli Eğitim Bakanlığı’na şu sorunu dile getirmek istiyorum. Alanya’da çok kısa süre önce 600 öğrencinin bulunduğu bir okulumuzda yangın çıktı ve maalesef okullarımızın fiziki olarak yangına hazırlıklı olmadığı ortaya çıktı. Okullardaki müfredattan Atatürk’ü kaldıracağız diye uğraşacağınıza, okullarımızı tarikatlara sokacağınıza, okullarımızın fiziki durumunu bir an önce elden geçirin. Bütün okullarda inceleme yaparak sizlere emanet edilen çocuklarımızın can güvenliğini sağlamak için ne yapılabilir, o çalışmaları yapın. Milli Eğitim eğitim olarak yerlerde sürünürken, emanet edilen çocukların can güvenliğini sağlayamıyorsanız o Milli Eğitim Bakanlığı’nda oturmayın. Bir an önce istifa edin, gidin. 6 bin öğrencili bir okulda yangın merdiveni olmadığı ortaya çıktı. Öğle arasında olmasından dolayı çok büyük bir felaketle sonuçlanmadı” diye konuştu.

‘CUMA GÜNÜ ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK’

Kandemir, “Alanya’da ve birçok mahallesinde altyapı çalışmaları devam ediyor. Hiçbir belediye altyapı çalışmalarına girmek istemez. Parayı yer altına gömersiniz ve sonucunu yıllar sonra alırsınız. Özellikle Kestel bölgemizde halkımızın şikâyetleri var ama bizim de ASAT ve Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız girişimler sonucunda en kısa sürede su verilip denemesi yapılarak üstyapı çalışmalarına başlanacak. Alanya’da cuma günü Atatürk Caddesi’nde asfaltlama çalışması Dinek mevkiinden merkeze doğru başlayacak” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)