SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, bugün Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek iş bırakma eylemi yaptı. ‘Geçinemiyoruz’, ‘İnsanca yaşam istiyoruz’ sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını SES Alanya Temsilcisi Zehra Ayata okudu. Ayata, insanca yaşam koşulları için üretimden gelen güçlerini kullandıklarını belirterek, “Emeğimizin karşılığı için bugün hizmet üretmiyoruz. Ülkenin dört bir yanında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak görevdeyiz” dedi.

‘MAAŞ ZAMLARI ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA KALDI’

Yıllardır ‘geçinemiyoruz’ çağrısı yaptıklarını ifade eden Ayata, açıklamasında yüksek enflasyon, artan kira ve temel giderlerin maaş artışlarını erittiğini vurguladı. TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Ayata, maaş zamlarının enflasyonun çok altında kaldığını söyledi.

‘KİRAMIZ MAAŞ ZAMMINI YUTUYOR’

Ayata, kamu emekçilerinin 2026 yılına ortalama yüzde 12,5’lik maaş artışıyla girdiğini belirterek, buna karşın ulaşımdan sağlığa, köprü ve otoyol geçişlerinden kiralara kadar her alanda yapılan zamların maaş artışlarının çok üzerinde olduğunu dile getirdi. Kiralara yüzde 35 oranında zam yapıldığını hatırlatan Ayata, “Maaşımıza yapılan artışın büyük bölümü daha cebimize girmeden kiraya ve vergilere gidiyor” dedi.

‘BU TABLO YILLARDIR UYGULANAN POLİTİKALARIN SONUCU’

Açıklamada, mevcut toplu sözleşme sürecinin kamu emekçilerini daha da yoksullaştırdığı savunularak, iktidar, yandaş sendikalar ve Hakem Kurulu eleştirildi. Ayata, “Bu tablo bir tesadüf değil, yıllardır uygulanan politikaların sonucudur” ifadelerini kullandı.

TALEPLER SIRALANDI

SES’in taleplerini de açıklayan Ayata, şunları söyledi:

Maaşlara Ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılması. İlave seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılması. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi. Mülakat uygulamasının kaldırılması. Grevli toplu sözleşme hakkının önündeki engellerin kaldırılması. En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması. Kira, kreş ve yol desteği sağlanması.

Açıklamanın sonunda tüm kamu emekçileri ve toplumun tüm kesimleri insanca yaşam, güvenceli iş ve adil bir gelecek için mücadeleye çağrıldı. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla eylem sona erdi.