Baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışı ve umutların tazelendiği Nevruz Bayramı, Alanya’da bir dizi etkinlikle kutlandı. Öğlen saatlerinde Şelale meydanında başlayan etkinlikler, eski Belediye Binası yanındaki Samida konseri ile son buldu.

ATEŞ ÜZERİNDEN ATLANDI ÖRSTE DEMİR DÖVÜLDÜ

Şelale meydanına kurulan sahnede Türkiye ve Dünya’nın çeşitli yerlerinden gelen dans grupları unutulmaz gösteriler sundu. Alana kurulan Kazakistan, İran, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan stantlarında Nevruz gelenekleri ve lezzetleri uygulamalı olarak yer aldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve vatandaşlar, meydan ortasında yakılan Nevruz ateşi üzerinden atladı. Ayrıca Başkan Özçelik, Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar ve Oto Tamircileri Esnaf Odası tarafından kurulumu gerçekleştirilen körükte ateşi harlarken örs üzerinde demir dövdü.

KARGILI GELENEKSEL ALANYA UÇURTMALARI YAPILDI

Alanya Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından alana kurulan stantta, Kargılı Geleneksel Alanya Uçurtmaları yapıldı. İlhami Yetkin tarafından çocuklara workshop verilerek geleneksel uçurtmaların gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

YÖRÜK ÇADIRI KURULDU NEVRUZ ÇİÇEKLERİ DAĞITILDI

Alanya Kültür ve Sanat Vakfı ile Alanya Belediyesi Kültür-Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde alanda yörük çadırı kuruldu, yerel unsurlar tanıtıldı. Ayrıca Alanya Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bir yörük oyunu olan Dağ Padişahı kitabı çocuklara dağıtıldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün standında belediye serasında üretilen saksılı çiçekleri ücretsiz olarak alandaki halka dağıttı.

ÖZÇELİK: “KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYOR, GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Bugün baharın, yeniden doğuşun, umudun günüdür. Bugün birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Asırlardır aynı coşkuyla kutladığımız Nevruz Bayramı hepimizi bir araya getiriyor. Nevruz doğanın uyanışıdır. İnsanın içindeki umudun da yeşermesidir. Bizler kültürümüzü yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Güzel Alanya’mız farklı kültürlerin kardeşçe yaşadığı bir kenttir. İşte Nevruz tam olarak budur; birliktir, beraberliktir paylaşmaktır, dayanışmadır, hoşgörü ve barıştır.”

“NEVRUZ VE RAMAZAN BAYRAMLARIMIZ KUTLU OLSUN”

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Nevruz Bayramı’nın birleştirici gücüne vurgu yaparak konuşmasını şu sözlerle noktaladı; “Birazdan yakacağımız Nevruz ateşi, birliğimizin ve dayanışmamızın simgesidir. Örs üzerinde atılan her çekiç darbesi ise emeğin ve üretimin sesidir. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu ve bereketli baharlara…

Nevruz Bayramı’mızın ve aynı döneme denk gelen Ramazan Bayramı’mızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik konuşmasının ardından muhteşem gösterileriyle bayrama renk katan dans grupları temsilcilerine plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.

SAMİDA’DAN UNUTULMAZ KONSER

Alanya Belediyesi tarafından Nevruz Bayramı’na özel düzenlenen Samida konseri yoğun ilgi gördü. Eski Belediye Binası yanında kurulan sahnede, Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen Samida grubu, birbirinden değerli şarkılarını alanı dolduran vatandaşlar için seslendirdi.

KONUKÇU SAMİDA GRUBUNA NEVRUZA ÖZEL İPEK KOZASINDAN TAÇ TAKDİM ETTİ

Konser sonunda sahneye çıkan Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Samida grubunu performansları için tebrik ederken üyelere birbirinden anlamlı hediyeler takdim etti. Konukçu konuşmasında; “Bu Nevruz çiçekleri Belediyemiz Kültür-Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan dokuma atölyesinde çalışan kadınlar tarafından ipek kozası ile yapıldı. Alanya Kalesi'nde yetişen Nevruz çiçekleri toplanarak bu örnekler ışığında hazırlandı. Bu anlamlı günde bunları sizlere takdim etmek bizler için bir onurdur.” dedi.

Başkan Danışmanı Konukçu ayrıca konuklara, minyatür sanatçısı Merve Karlı tarafından Kızılkule’nin 800.yılına özel hazırlanan minyatür tablolar hediye etti.



Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN