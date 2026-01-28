Gece saatlerinde Keykubat Bulvarı’nda meydana gelen kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Alanya’da bir motosiklet kazası daha can aldı. Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kahraman Şimşek (22) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yola savrularak devrildi.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.