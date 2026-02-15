Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde bulunan bir kreş binasında akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede kısa süreli panik yarattı. Olayın akşam saatlerinde yaşanması ve binadan yükselen yoğun duman, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

MAHALLE SAKİNLERİ DUMANI FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, binadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik amacıyla çevrede bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Olay sırasında kreşin kapalı olduğu öğrenilirken, herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İtfaiye ekiplerinin <strong>soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sugözü Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri bir süre sokağa dökülürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.