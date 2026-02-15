Alanya’da üreticiden 20 TL’ye alındığı belirtilen salatalık zincir markette 129 TL’den satıldı. Tarladan market rafına uzanan süreçteki 109 TL’lik fark sosyal medyada gündem oldu.

Alanya’da üreticiden 20 TL’ye alındığı ifade edilen salatalığın bir zincir markette 129 TL’den satışa sunulması kamuoyunda tartışma yarattı. Üretici fiyatı ile raf fiyatı arasındaki yaklaşık 5,5 katlık artış, özellikle dar gelirli vatandaşların tepkisini çekti.

Market rafında yer alan etikete göre salatalığın kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlendi. Aynı ürüne ait üretici çıkış fiyatının ise 20 TL olduğu belirtildi. Böylece Alanya’da salatalık fiyat farkı bir kez daha “üretici–market makası” tartışmasını gündeme taşıdı.

ÜRETİCİ İLE RAF ARASINDA 109 TL’LİK FARK

Tarım sektöründe uzun süredir konuşulan üretici ile market arasındaki fiyat farkı, bu kez salatalık üzerinden somut bir örnekle gündeme geldi. Ürünün tarladan çıkış fiyatı ile zincir marketteki satış fiyatı arasında yaklaşık 109 TL’lik fark bulunuyor.

Bu tablo, hem üreticinin kazancının sınırlı kaldığı hem de tüketicinin yüksek fiyatla karşı karşıya olduğu yönündeki eleştirileri artırdı. Özellikle Alanya ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, temel sebze fiyatlarının bu seviyelere çıkmasının bütçelerini zorladığını dile getiriyor.

Bir kilo salatalık belki tek başına küçük bir kalem gibi görünüyor. Ama mutfak alışverişine domates, biber, patlıcan da eklendiğinde toplam rakam… zaten ortada.

“BU FİYAT NASIL OLUŞUYOR?” SORUSU

Sosyal medyada paylaşılan fiyat etiketi kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar Alanya’da salatalık neden 129 TL oldu sorusunu sormaya başladı. Lojistik giderleri, nakliye masrafları, depolama, komisyon ve işletme maliyetlerinin bu kadar yüksek bir artışı nasıl oluşturduğu tartışılıyor.

Sektör temsilcilerine göre tarladan market rafına kadar geçen süreçte;

Nakliye ve akaryakıt giderleri

Hal komisyonları

Depolama ve soğuk zincir maliyetleri

İşçilik ve kira giderleri

Vergi kalemleri

gibi unsurlar fiyatlara yansıyor. Ancak yüzde 500’ü aşan artış oranı, kamuoyunda fahiş fiyat iddialarını yeniden gündeme getirdi.

DENETİM ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Tüketici örgütleri, özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Üreticiden 20 TL’ye çıkan salatalığın 129 TL’ye satılması örneği, fiyat zincirinde şeffaflık talebini yeniden artırdı.

Özellikle enflasyonla mücadele sürecinde sebze ve meyve fiyatlarının vatandaşın günlük yaşamına doğrudan etki ettiği belirtiliyor. Alanya’da yaşayan birçok aile için pazar ve market alışverişi artık eskisi gibi değil.

Konuya ilişkin resmi bir soruşturma ya da açıklama bulunmazken, tartışmalar sosyal medyada sürüyor.

