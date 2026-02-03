48 milyon TL ödenek ayrıldı ancak bir yıldır sahada tek bir çivi bile çakılmadı. Sezon yaklaşırken balıkçılar tedirgin.

ÇÖKMELERDEN SONRA GÖZLER ANKARA’DAYDI

Alanya Balıkçı Barınağı’nda geçtiğimiz yıl yaşanan ciddi çökmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bakım ve onarım için 48 milyon TL ödenek ayrılmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen barınakta somut bir çalışmanın başlamaması, hem balıkçıları hem de tekne sahiplerini endişelendirdi. Barınak kullanıcıları, özellikle kış aylarında yaşanan dalga ve fırtınalarda riskin her geçen gün arttığını söylüyor. “Bir gün bir tekne değil, can kaybı olacak diye korkuyoruz” diyenler var. Sessiz ama ciddi bir tedirginlik.

KRİTİK TOPLANTI BARINAKTA YAPILDI

Sorun, hafta sonu Alanya Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen toplantıda bir kez daha masaya yatırıldı. Yatçılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Yücesan’ın ev sahipliğindeki toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de katıldı. Heyet, barınakta çöken alanları yerinde inceledi. Görüntü pek iç açıcı değildi. Betonlarda ayrılmalar, zeminde boşalmalar ve teknelerin yanaştığı noktalarda ciddi riskler dikkat çekti.

“NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

İnceleme sırasında Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ilgili kurum yöneticileriyle doğrudan telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Gecikmeye sert tepki gösteren Çavuşoğlu’nun, “Bu iş daha ne kadar bekleyecek? Ödenek hazır. Sezon yaklaşıyor. Çalışmaya hemen başlayın” ifadelerini kullandığı aktarıldı. O an orada bulunan bazı balıkçılar için bu sözler bir nebze de olsa umut oldu. Ama temkinli bir umut.

“SEZON GELMEDEN BİTİRİN” TALİMATI

Turizm sezonunun kapıda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu’nun talimatı netti: “Sezon gelmeden bu bakım ve onarımı tamamlayın.” Barınağın sadece balıkçılar için değil, Alanya’nın deniz turizmi ve yatçılığı açısından da hayati önemde olduğunu belirten Çavuşoğlu’nun, sürecin takipçisi olacağını söylediği ifade edildi.

GÖZLER SAHAYA İNECEK EKİPLERDE

Bakanlık tarafından ayrılan 48 milyon TL’lik kaynağa rağmen bir yıldır sahada herhangi bir fiziki çalışmanın başlamamış olması, barınak kullanıcıları arasında ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Toplantının ardından gözler şimdi ilgili kurumların ne zaman sahaya ineceğine ve bakım-onarım çalışmalarının hangi takvimle başlatılacağına çevrildi. Balıkçılar ise özellikle yaz sezonu öncesinde çöken alanların onarılmasının artık bir tercih değil, güvenlik zorunluluğu olduğunu söylüyor.