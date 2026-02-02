HAZİNE ve Maliye Bakanlığı talimatıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın turizm ve hizmet sektörüne zarar vereceğini belirten ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, kredi kartı limitlerinin aşağı çekilmesinin erken rezervasyon talebini düşüreceğini, taksitle ödeme alışkanlığını bozacağını ve tüketiciyi son dakika rezervasyonlarına iteceğini vurguladı. Gencelli, bu kararın doğru segmentasyona gidilmeden uygulandığında hem Türkiye hem de Alanya’daki acente ve oteller için erken rezervasyon sistemini zayıflatacağını belirterek “Kredibilitesi yüksek müşterilerin harcama alanlarının daraltılması, piyasada satışların düşmesi anlamına gelir” dedi.

‘LİMİTLERİN AŞAĞI ÇEKİLMESİ ERKEN REZERVASYON TALEBİNİ DÜŞÜRÜR’

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, “Bu kararı turizm sektörü açısından iki yönlü değerlendirmek gerekiyor. Bir yandan finansal disiplin, diğer yandan reel sektörün çarkları. İç pazarda turizmin bel kemiği erken rezervasyon sistemidir. Türkiye’de özellikle aileler için erken rezervasyon; fiyat avantajı, taksit imkanı ve bütçe yönetimi demektir. Bugün Alanya özelinde konuşursak, dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatilinin 100 bin TL’nin altında olması artık istisna. Bu rakamlar, doğal olarak kredi kartı limitlerinin yeterli ve kullanılabilir olmasını zorunlu kılıyor. Kredi kartı limitlerinin aşağı çekilmesi; erken rezervasyon talebini düşürür, taksitle ödeme alışkanlığını bozar. Tüketiciyi son dakika rezervasyonlarına iter. Son dakika fiyatlarının ise erken rezervasyona kıyasla yüzde 30 ila yüzde 70 daha pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani tüketici hem daha pahalıya tatil yapar hem de planlama şansı ortadan kalkar. Bu durum doğrudan seyahat acentalarının satış hacmini, dolaylı olarak da otellerin doluluk ve nakit akışını olumsuz etkiler” dedi.

‘TURİZME VE HİZMET SEKTÖRÜNE ZARAR VERİR’

Gencelli, “Alanya gibi iç pazarla güçlü bağı olan destinasyonlarda bunun sonucu çok nettir; sezon öncesi satışlar zayıflar, belirsizlik artar, işletmeler önünü göremez. Öte yandan, işin finansal gerçeklerini de görmezden gelemeyiz. Türkiye’de ciddi bir kredi kartı borçluluğu ve icra gerçeği var. Bu açıdan bakıldığında, alınan kararın kontrolsüz borçlanmayı frenleme gibi olumlu bir yönü olduğu da açık. Ancak burada kritik nokta şudur: Mesele limitin düşürülmesi değil, limitin kime ve nasıl verildiğidir. Kredisini düzenli kullanan, ödeme disiplinine sahip tüketicilerin kredi kartı limitlerinin kısıtlanması; sadece bankacılık sistemine değil, turizm başta olmak üzere tüm hizmet sektörüne zarar verir. Kredibilitesi yüksek müşterilerin harcama alanlarının daraltılması, piyasada satışların düşmesi anlamına gelir. Özetleyecek olursam; bu karar, doğru segmentasyona gidilmeden uygulanırsa hem Türkiye hem de Alanya’daki acente ve oteller için erken rezervasyon sistemini zayıflatır, iç pazarı daraltır ve sezon öncesi satışları ciddi şekilde baskılar. Finansal istikrar elbette önemli; ancak bunu sağlarken reel sektörün nefesini kesecek adımlardan da kaçınmak gerekir” ifadelerini kullandı.