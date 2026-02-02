İRAN-ABD askeri gerilimi devam ediyor. İran medyası, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdiğini duyururken sivil halk, kendisine güvenli liman arayışını sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi olası ABD-İran savaşında da Alanya’nın bir göç dalgasına maruz kalıp kalmayacağını ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, olası bir sıcak savaşın Alanya’da emlak sektörüne etkileri olacağını ifade ederken, Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer ise, “Alanya İranlıların ilgisini kaybetti” dedi. Öte yandan Alanya’da İran pazarına yönelik çalışan bazı emlak danışmanları sınırdan geçen varlıklı İranlıların üzerlerindeki altınlarla konut edindiğini kendilerinin de birkaç satış gerçekleştirdiğini ve satış için kontak halinde oldukları İranlı ailelerin olduğunu ifade ettiler.

‘BİR KIPIRDAMA OLUR’

Olası bir sıcak savaş durumunda piyasada hareketlilik yaşanabileceğini söyleyen Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, “Şu an ciddi bir etki görmedik ama illaki bir kıpırdama olur. Alanya’da yaşayan bir sürü İranlı vatandaş var. Bir sürü İranlı emlakçı var. Sıcak savaş olursa, Rusya ve Ukrayna’daki gibi bir kaçış olursa o zaman ciddi bir artış görebiliriz. İran’da çok zengin insanlar var. Alanya onlar için yakın bir bölge bu yüzden tercih sebebi. Sıcak savaş olduğu takdirde Van ve Alanya tercih edilerek yoğunluk oluşturulabilir” dedi.

‘ŞU ANLIK BİR HAREKETLİLİK OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer ise, “Ülkemizde son bir kaç yıldır yabancıya yapılan konut satışlarına baktığımızda 1. sırada Rus vatandaşları 2. sırada ise İran vatandaşları olduğunu görüyoruz. Ancak Alanya için İran vatandaşlarının ilgisini kaybettiğimizden bahsedebiliriz. İranlılar daha çok İstanbul gibi büyük şehirleri tercih etmeye başladılar. Şuan için Alanya'da İran vatandaşlarının bir hareketlilik oluşturduğunu söyleyemeyiz, kaldı ki savaşlardan ticari kazanç beklemek de insanlık adına doğru bir davranış olmayacaktır. Umarım İran'da yaşanan üzücü olaylar İran halkının iradesi ve isteği yönünde sonuçlanır ve barış hakim olur” ifadelerini kullandı.

‘EMLAK PİYASASINDA İRAN PAZARI HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR’

Tapuda İranlı vatandaşların çoğaldığını söyleyen Emlak Danışmanı Anjelika Chezhia, “Herhangi bir üst baskıda İranlılar hemen buraya gelir ve buradan ev almak isterler. Ruslara oturum verilmediği için tapuda çok Rus yok. Daha önce de İranlı vatandaşların Alanya’daki konutlara ilgisi vardı. İranlı zengin insanlar buraya geleli baya oldu. Son zamanlarda gerilimin artmasıyla beraber talep arttı. Emlak piyasasında bir hareketlilik oluşmaya başladılar. Emlak piyasasında İran pazarında daha çok hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’yi güvenilir bir ülke olarak gördükleri için tabii ki imkanı olan insanlar buraya geliyor. Tedbir amacıyla burada konut edinmeye çalışıyorlar. Enflasyon ve pahalılığa bakmıyorlar. Bu taleplerden dolayı artış yaşanması bekleniyor. Türkiye’deki piyasa düşüklüğünün farkındalar. O yüzden daha uygun konut bakıyorlar. İhtiyacı olmasa bile yatırım amacıyla ev alan insanlar da var. Sürekli araştırıp takip ediyorlar” diye konuştu.

‘VARLIKLI OLAN İRANLI VATANDAŞLAR BURADAKİ KONUTLARLA İLGİLENİYOR’

Yakın zamanda bir İranlı aileye satış yaptığını ve birkaç aileyle de satış için kontak halinde olduklarını söyleyen Mayra Homes yetkilisi Sedat Erkek, “Üstünde altın olanlar, sınıra yakın olanlar, sınırdan kaçabilenler geldiler. Emlak piyasasında ufak ufak hareketlilik başladı. Birkaç tane konut sattık. Ayrıca görüştüğümüz 3-4 aile var. Varlıklı olan İranlı vatandaşlar buradaki evlerle ilgileniyor” dedi.