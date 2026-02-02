OLAY, Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki M.Ç., bir eve girerek masa üzerinde bulunan yaklaşık 20 bin TL değerindeki altın yüzüğü çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucu şüphelinin kimlik ve eşkalini tespit etti. Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

10 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Yakalanan M.Ç.’nin yapılan GBT sorgusunda, Alanya Cezaevi’nden 10 gün önce tahliye edildiği belirlendi. Şüphelinin çaldığı altın yüzüğü bir kuyumcuya 13 bin TL karşılığında sattığı, satıştan elde edilen paranın ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., Alanya Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.