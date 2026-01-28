Alanya’nın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Alanya ile Gündoğmuş’un doğu mahalleleri arasında önemli bir bağlantı noktası olan Taşatan Grup Yolu, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

TAŞATAN’DA KAR GEÇİT VERMEDİ

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan, zinciri bulunmayan çok sayıda sürücü yolda mahsur kaldı. İhbarlar üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahsur kalan araçları çekici yardımıyla güvenli alanlara aldı.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, hava koşullarına bağlı olarak yolun kapalı kalma süresinin uzayabileceği belirtildi.

YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri zincir, çekme halatı ve kış şartlarına uygun donanım olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça bu güzergâhın kullanılmaması istendi.

Kar yağışının devam etmesi halinde Alanya’nın iç ve yüksek mahallelerinde benzer ulaşım sorunlarının yaşanabileceği ifade edildi.