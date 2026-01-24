Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in kamu menfaatini koruma konusundaki tavrını desteklediklerini belirten Arıkan, "Çantacılık düzeniyle hareket eden fırsatçıların karşısındayız" dedi.

​"KAMU DEĞERLERİ KİŞİSEL KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ"

​İlçe Başkanı Arıkan, açıklamasında Alanya’daki bazı ihale süreçleri üzerinden kamu kaynaklarının suistimal edilmek istendiğine dikkat çekti. "Kamuya ait olanı kişisel kazanca dönüştürmeye çalışan çevrelerin yeniden sahneye çıkma cüretini gösterdiğini görüyoruz" diyen Arıkan, bu duruma sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

​BAŞKAN ÖZÇELİK’İN TAVRINA TAM DESTEK

​Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in baskılara boyun eğmediğini ifade eden Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

​"Bu kirli düzene karşı, en ufak bir baskıya boyun eğmeden, tek bir taviz dahi vermeden kamu menfaatini savunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in ortaya koyduğu net ve dik duruşun arkasındayız."

​"ALANYA BOZKURTLARIN YUVASIDIR"

​Siyasi mesajında "çantacı" olarak tabir edilen aracılara sert uyarılarda bulunan Arıkan, belediyeciliğin "masa altı pazarlık" alanı olmadığını hatırlattı. Arıkan, "Alanya’mız Bozkurtların yuvasıdır, çakallar barınamaz. Bu memleket sahipsiz değildir" sözleriyle ranta geçit vermeyeceklerini ifade etti.

​SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak konunun hukuki ve siyasi takipçisi olacaklarını belirten Arıkan, kamu iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığını hatırlatarak açıklamasına son verdi.