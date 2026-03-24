Olay Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik denetiminde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 07 BR 256 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.Jandarma ekiplerince kovalamaca sonucunda durdurulan aracın sürücüsü A.G. (19) gözaltına alındı.Araç sürücüsüne, 'jandarmanın 'dur' ikazına uymamak, ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 425 bin lira ceza uygulandı.Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mehmet Al

