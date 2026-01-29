Ticaret Bakanlığı tarafından emlak piyasasındaki köpük fiyatları eritmek ve tüketici mağduriyetini bitirmek için geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) ikinci ve en kritik aşamaya geçiliyor. Kiralık konutlarda yılbaşından beri uygulanan zorunluluk, şimdi satılık mülkleri de kapsama alanına alıyor. Alanya'daki mülk sahiplerini ve emlak sektörünü doğrudan etkileyecek düzenleme, Türkiye genelinden önce pilot bölgelerde devreye giriyor.

ANTALYA PİLOT BÖLGE: UYGULAMA ERKEN BAŞLIYOR

Bakanlığın belirlediği takvime göre, teknik altyapının test edilmesi amacıyla Antalya, İzmir ve Sivas pilot il olarak seçildi. Bu kapsamda Alanya'daki vatandaşlar ve emlakçılar için sistem 1 Şubat tarihi itibarıyla aktif hale geliyor. Ülke genelinde 15 Şubat'ta başlayacak olan zorunluluk, Alanya'da iki hafta önceden devreye alınmış olacak. Bu tarihten itibaren doğrulama yapılmadan emlak sitelerine satılık ilanı girilemeyecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİ VERİLMEYEN EV SATILAMAYACAK

Yeni dönemle birlikte "sahibinden habersiz ilan" devri tamamen kapanıyor. Gayrimenkulünü satmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaparak çalışacakları emlak ofisini resmen yetkilendirmek zorunda kalacak. Mülk sahibi tarafından verilen bu yetki en az 3 ay süreyle geçerli olacak ve istenildiği an aynı ekran üzerinden iptal edilebilecek. İlan sitelerinde ise güven damgası niteliğinde "EİDS yetki doğrulaması yapılmıştır" ibaresi yer alacak.

KORSAN EMLAKÇI VE SAHTE İLAN TARİHE KARIŞIYOR

Sistemin devreye girmesiyle birlikte Alanya piyasasında "ayakçı" tabir edilen kayıt dışı emlakçıların ve piyasayı yükseltmek için girilen sahte ilanların temizlenmesi hedefleniyor. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektörü disipline edeceğini vurgulayarak, yetkisiz kişilerin artık ilan giremeyeceğini ve dolandırıcılık riskinin minimize edileceğini belirtti. Hem mülk sahiplerini hem de alıcıları korumayı amaçlayan sistem, şeffaf bir ticaret ortamı vaat ediyor.