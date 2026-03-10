Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde sürdürülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları, bölgede ulaşımı felç etme noktasına getirdi. Kazı sonrası oluşan çukurlar ve yollarda meydana gelen bozulmalar, sürücülerin ve esnafın tepkisine neden olurken, gelen yoğun şikayetler üzerine ASAT Asfalt Sorumlusu Mehmet Cengiz, bölgeye gelerek çalışmaları bizzat denetledi.

‘MAĞDURİYET KABUL EDİLEMEZ’

​Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez’in de eşlik ettiği incelemelerde, bozuk noktalar ve yaşanan aksaklıklar ASAT yetkililerine detaylıca gösterildi. Hizmetin şehrin geleceği için kritik olduğunu ancak sürecin işleyiş biçiminin halkı mağdur ettiğini belirten Muhtar Sönmez, "Çalışmalar sonrası oluşan çukurlar hem esnafımızı hem de sürücülerimizi isyan noktasına getirdi. Yaşanan mağduriyetleri yerinde tespit ettik" dedi.

​Sönmez, yetkililerden çalışmaların daha planlı yürütülmesi ve bozulan yolların ivedilikle onarılması konusunda gerekli güvenceleri aldıklarını ifade etti.

​ÇÖP TERFİ İSTASYONU İÇİN "YER YANLIŞ" VURGUSU

​Altyapı sorunlarının yanı sıra Mahmutlar’ın en önemli gündem maddelerinden biri olan Çöp Terfi İstasyonu konusuna da değinen Muhtar Sönmez, tesisin planlandığı lokasyona karşı olduklarını net bir dille ifade etti. ​Alanya Belediyesi tarafından Alanyaspor tesislerine tahsis edilen alana kurulması hedeflenen tesisin, yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle risk teşkil ettiğini savunan Sönmez, "Bahse konu bölgede cezaevi lojmanları ve çok sayıda site bulunuyor. Tesisin yapılmasına karşı değiliz, ancak yer seçimi hatalı. Halkımız, yaşam alanlarının içerisinde böyle bir tesis istemiyor" açıklamasında bulundu.

​BAŞKAN ÖZÇELİK'E ÇAĞRI

​Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e seslenen Muhtar Sönmez, halkın taleplerini ileterek projenin meskûn mahal dışına taşınması için çağrıda bulundu. Sönmez, "Sayın Başkanımızdan, yerleşim yerlerinden uzak, daha uygun bir bölge seçilmesini ve projenin yeniden değerlendirilmesini rica ediyoruz" diyerek çözüm beklediklerini belirtti.