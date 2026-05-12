DÖRT gün boyunca festival alanını dolduran gençler; Survivor parkuru, balon futbolu, rodeo ve voleybol gibi aktivitelerle rekabetin tadını çıkarırken, kurulan karnaval çadırı ve şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Sadece spor ve oyunla sınırlı kalmayan festivalde sanat da ön plandaydı. Düzenlenen workshoplarda gençler; cam sanatı, mandala, grafiti, latte art ve takı tasarımı gibi atölyelerde yeteneklerini sergileyerek kendi ürünlerini tasarlama fırsatı buldu.

​YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA VE MÜZİK ZİYAFETİ

​Festivalin akşam programları ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı. 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen "Açık Hava Sineması" etkinliğinde yüzlerce genç, yıldızlar altında kült yapım "Kasım'da Aşk Başkadır" ve sevilen animasyon "Zootropolis 2" filmlerini izledi. Müzikseverlerin heyecanla beklediği konserler serisinde ise; 8 Mayıs Cuma akşamı Alternatif müziğin sevilen grubu Dedublüman sahne aldı. ​9 Mayıs Cumartesi akşamı Ankara Eshoes grubunun dinamik performansıyla festival coşkusu zirveye ulaştı.

​BAŞKAN ÖZÇELİK GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI

​Festivalin son gününde gençlerin heyecanına ortak olan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinlik alanındaki tüm stantları tek tek ziyaret etti. Gençlerle yakından ilgilenen ve onlarla uzun süre sohbet eden Başkan Özçelik, oyun alanlarındaki aktivitelere de katılarak gençlerin enerjisine eşlik etti. ​Alanya'nın dinamizmini yansıtan festival, hatıra fotoğrafları ve gelecek yıl tekrar buluşma sözleriyle sona erdi.