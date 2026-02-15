Ziraat Bankası, Alanya’da maaşını bankadan alan emeklilere 30.000 TL kredi seçeneği sunuyor. 3 ay taksit erteleme ve esnek ödeme planı dikkat çekiyor.

Alanya’da emekliye 3 ay ertelemeli kredi desteği gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan destek paketi kapsamında, Ziraat Bankası emeklilere özel 30 bin TL kredi imkânı sunuyor. Alanya’da maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan emekliler de kampanyadan yararlanabiliyor.

Artan yaşam maliyetleri, kira, elektrik ve mutfak giderleri derken özellikle sabit gelirli vatandaşlar için nakit ihtiyacı daha görünür hale geldi. 3 ay ertelemeli kredi modeli, ilk taksit baskısını öteleyerek kısa vadede rahatlama sağlamayı amaçlıyor.

3 AY ÖDEME ERTELEME DETAYI

Kampanyanın en dikkat çeken yönü, 3 ay taksit erteleme seçeneği. Krediyi kullanan emekliler, ilk ödemelerini üç ay sonra yapmaya başlıyor.

Bu sistem sayesinde:

Acil nakit ihtiyacı hızlı şekilde karşılanabiliyor

İlk aylarda ödeme yükü oluşmuyor

Bütçe planlaması daha kontrollü yapılabiliyor

Ziraat Bankası, geri ödeme planını emekli maaş tutarına göre şekillendiriyor. Aylık taksitler, kişinin gelir durumuna göre düzenleniyor. Banka yetkilileri, ödeme planının kişiye özel oluşturulduğunu belirtiyor.

ALANYA’DA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alanya’da maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler kampanyaya doğrudan başvurabiliyor. Başvuru süreci ise oldukça sade tutulmuş durumda.

Başvuru kanalları:

Ziraat Bankası şubeleri

Mobil bankacılık uygulaması

İnternet bankacılığı

Dijital kanalları kullanan vatandaşlar, şubeye gitmeden işlemlerini tamamlayabiliyor. Kampanya kapsamında kefil şartı aranmadığı belirtiliyor. Maaş müşterisi olmak başvuru sürecini hızlandırıyor.

EMEKLİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya’da emeklilere 30 bin TL kredi desteği, özellikle sezon dışı dönemde gelir dengesini korumaya çalışan vatandaşlar için alternatif bir finansman yolu sunuyor.

Ancak kredi kullanmadan önce şu başlıkların mutlaka incelenmesi gerekiyor:

Faiz oranı

Toplam geri ödeme tutarı

Aylık taksit miktarı

Vade süresi

Kısa vadeli rahatlama sağlayan 3 ay erteleme modeli, uzun vadede toplam maliyeti değiştirmiyor. Bu nedenle karar vermeden önce ödeme planının net şekilde görülmesi önemli. Çünkü bazen ilk üç ay rahat gibi görünse de… sonrasında taksit yükü hissedilir hale gelebiliyor.