MİRAÇ Kandili dolayısıyla Alanya Müftüsü Mehmet Seven bir mesaj yayımladı. Müftü Seven mesajında İsra ve Miraç mucizesinin anlam ve hikmetine dikkat çekerek, bu mübarek gecenin namaz, dua ve manevi muhasebe ile ihya edilmesi gerektiğini vurguladı. Müftü Seven mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kardeşlerim,

15 Ocak 2026 Perşembe akşamı (Yarın) Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. İsra ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir gece Mescid-i Haram'dan, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya oradan da keyfiyetini bizim bilemediğimiz ilahi bir yolculuğa mazhar kılındığı Recep ayının 27. gecesine tekabül etmektedir. Bu kutlu yolculukta Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam'ın refakat ettiği bilinmektedir. Yine bu kutlu yolculukta peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a Yüce Rabbimiz tarafından bir takım ilahi sırların gösterildiği Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 1. ayetinde ifade edilmektedir. Miraç'ta gösterilen ilahi sırlar hakkında da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bazı hadis-i şeriflerinde ifadeler bulunmaktadır.

Rivayetlerde ifade edildiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselam'a bu gecede; Bakara suresinin son iki ayeti indirilmiş, Allah'a şirk koşmadan hayatını tamamlayabilenlerin cennete gidecekleri müjdesi verilmiş ve biz ümmetine beş vakit namaz farz kılınmıştır. Şirk, Allah'tan başkasını; sevgide, korkuda, beklentide, şükürde, minnette... Velhasıl kulluk yolculuğunda Allah'a eş tutmamak demektir. Bu durum, kulluk yolculuğunun olmazsa olmazı olduğu gibi onurlu bir dünya hayatının da teminatıdır. Allah'a şirk koşmadan hayatını tamamlayanların cennete gireceği müjdesi Sahabe efendilerimiz arasında da sevinçle karşılanmıştır. Beş vakit namaz, biz Müslümanlar'ın hayatını düzenlemekte, Rabb'imize olan muhabbetimizi tazelemekte, dünyevi hatalarımızdan bizleri temizlemekte ve Allah katında değerimizi arttırmaktadır.

Bu geceyi fırsat bilerek manevi hayatımızı tekrar gözden geçirmeli, hatalarımızı düzeltmeli, sayılı günlerden oluşan dünya hayatımızda istikametimizi sağlamlaştırmalıyız. Rızkımızı garanti eden Allah'a güvenmeli, O'nun saymakla bitmeyecek nimetlerini hatırlamalı, O'ndan başkasını O'na denk tutmamayı prensibimiz haline getirmeliyiz. Beş vakit namazdan hem kendimiz taviz vermemeliyiz hem de sorumluluğumuz altındaki ailemiz ve sevdiklerimize beş vakit namazı öğretmeliyiz. Ayrıca miracın sembolü haline gelen ve biz Müslümanların ilk kıblesi olan –Ne var ki bugün siyonist zulmüne maruz kalan– Mescid-i Aksa'nın yeniden aslî işlevine dönmesi için dua etmeliyiz. Hem kendimiz için hem de Müslüman kardeşlerimizin; affedilmesi, selamete ulaşması, hasılı dünya ve ahiret mutluluğu için dua etmeliyiz.

Bu duygularla başta Alanyalı kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Kandili'ni tebrik eder, hayırlı başlangıçlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim." (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Gülser Yiğit