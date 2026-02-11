Alanya’da yayaların güvenliği için yapılan trafik uygulamalarında, kaldırım ve yaya geçidini kullanan motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine idari para cezası kesildi.

Alanya genelinde yapılan son trafik uygulamalarında kaldırımlarda araç kullanan ve park eden sürücüler mercek altına alındı. İlçe genelinde farklı noktalarda görev yapan trafik ekipleri, özellikle yayaların kullanımına ayrılan alanlarda ilerleyen motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

KALDIRIMLARDA GİDEN SÜRÜCÜLER TEK TEK DURDURULDU

Denetimler sırasında yasak olmasına rağmen kaldırım üzerinden ilerleyen motosiklet sürücüleri tek tek durduruldu. Yaya geçitlerini kullanarak trafiği ihlal eden sürücülere de trafik mevzuatı kapsamında idari para cezası uygulandı. Ekipler, kaldırımın taşıt yolu değil, doğrudan yaya güvenliği için ayrılmış alan olduğunu özellikle hatırlattı.

Elektrikli scooter kullanıcıları da uygulama kapsamındaydı. Bisiklet yolu bulunan güzergâhlarda kaldırımdan ilerleyen scooter sürücüleri hakkında da cezai işlem yapıldı.

DENETİMLER ARTARAK SÜRECEK

Yetkililer, Alanya’da kaldırım işgali ve yaya güvenliğini riske atan sürüşlere karşı denetimlerin süreceğini bildirdi. Özellikle okul çevreleri, çarşı merkezi ve sahil hattında kontrollerin daha sık yapılacağı öğrenildi.

Gün içinde kısa mesafe diye kaldırımdan gitmeyi seçen çok oluyor. Ama birkaç saniyelik kolaylık, bir yayaya çarpma riski demek. Bazen çocuk, bazen yaşlı… Sonrası zor.

Kurala uyan zaten yoluna devam ediyor. Uymayan ise ceza ile karşılaşıyor, net.