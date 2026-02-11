Alanya Dim Tüneli’nde kapıları açık şekilde ilerleyerek trafiği riske atan sürücüye hem para cezası kesildi hem de ehliyetine el konuldu.

TÜNEL İÇİNDE TEHLİKELİ SÜRÜŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Alanya’da tünel içinde kapıları açık araç kullanarak ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Olay, Oba Mahallesi Dim Tüneli mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken aracın kapılarını açık bıraktığı görülen sürücünün görüntüleri çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde aracın tünel içinde kontrolsüz biçimde ilerlediği, diğer sürücüler açısından risk oluşturduğu dikkat çekti. İhbarların ardından ekipler inceleme başlattı.

MAKAS, HATALI SOLLAMA VE ŞERİT İHLALİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetim ve kamera incelemelerinde sürücünün yalnızca kapıları açık şekilde seyretmediği, aynı zamanda birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Tespit edilen ihlaller arasında tehlikeli şerit değiştirme (makas), hatalı sollama, şerit izleme kurallarına uymama ve saygısız araç kullanma yer aldı. Bu tür ihlaller özellikle tünel geçişlerinde zincirleme kazalara kadar gidebilen sonuçlar doğurabiliyor. Günlük trafikte birkaç saniyelik bir hareket, bazen bütün yolu kilitleyebiliyor. Bir sürücü “Tünel içinde zaten görüş dar, bir de böyle hareketler olunca insan frene mi bassın, şeridi mi korusun şaşırıyor…” dedi. Cümleyi tamamlamadı.

11 BİN 668 TL CEZA, EHLİYETE EL KOYMA

Kurallara aykırı sürüş yaptığı belirlenen araç sürücüsüne toplam 11 bin 668 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Kullanılan araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak “trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak” suçlaması kapsamında adli işlem de başlatıldı.

DENETİMLERİN ARTACAĞI BİLDİRİLDİ

Bölgede özellikle tünel ve bağlantı yollarında yapılan kontrollerin artırılacağı bildirildi. Yetkililer, Alanya tünellerinde tehlikeli araç kullanımı cezaları konusunda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.