Köprübaşı Yaylası’nda çıkan yangın, Yiğit ailesinin evini ve hayvanlarını aldı. Kış ortasında yaylada kalan aile, şimdi ne yapacağını bilmiyor.

YANGIN BİR GECEDEN FAZLASINI YAKTI

Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi’ne bağlı Köprübaşı Yaylası’nda geçen hafta çıkan yangın, Mehmet Yiğit ve ailesinin hayatını altüst etti. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler eve sıçradı, ardından ahırı sardı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Ailenin hem barınma alanı hem de geçim kaynağı bir gecede yok oldu.

“HAYVANLAR GİTTİ, EV GİTTİ… ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?”

Yangının ardından konuşan aile yakınları, yaşananların kolay anlatılacak gibi olmadığını söylüyor. Aileden bir yakınının sözleri durumu özetliyor: “Ev gitti, hayvanlar gitti. Kışın ortasında yaylada kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.” Yangın sonrası aile, geçici olarak çevredeki komşuların desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor. Ancak yayla koşullarında kışın barınma, ısınma ve geçim sorunu her geçen gün daha da ağırlaşıyor.