TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 2 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarıyla birlikte Antalya’dan üç isim, birliğin farklı yönetim kademelerinde görev aldı.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ENCÜMENDE

Yapılan oylama sonucunda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TBB Encümen Üyeliğine seçildi. Bu görevle birlikte Alanya’nın, yerel yönetim politikalarının şekillendiği önemli bir platformda doğrudan temsil edileceği ifade ediliyor.

ANTALYA’DAN 3 İSİM YÖNETİMDE

TBB seçimlerinde Antalya’dan görev alan diğer isimler ise şöyle:

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Katip Üyeliğine seçildi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Çelik ise Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine getirildi. Bu tabloyla birlikte Antalya, TBB yönetiminde üç farklı noktada temsil edilme imkânı buldu.

KONUKÇU'DAN TEBRİK MESAJI

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Osman Tarık Özçelik Başkanımızın Belediyeler Birliğinin encümenine üye seçildiği Belediyeler Birliği meclis toplantısı ülkemize hayırlı olsun Özgür günler uzak değil..." dedi. Konukçu Ekrem İmamoğlu'nun mesajına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

GELİYORUZ ZİNCİRLERİ KIRA KIRA!..

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Belediyeler Birliği Meclisi toplantısında okunmasına tahammül edilmeyen mesajı:

“Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar altında, milletimizin çıkarları doğrultusunda, birliğimizin, tüm varlığı ve azmiyle, yerel yönetimleri destekleyen çalışmalarını takdirle karşılıyor, sizlere bu çalışmaları devam ettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemin olağanüstü koşullarında yapılan bu seçimin birliğimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Demokratik bir ülkede, halkın oyu ve güveniyle iş başına gelmiş yöneticilerin tutuklu olarak yargılanması, yalnızca o kişiler için ağır bir hukuksuzluk örneği değildir. Aynı zamanda seçmen iradesine ve demokratik hukuk düzenine karşı işlenmiş, onarılması güç, son derece ağır bir hak ihlali ve hukuksuzluk da teşkil eder.

Böylesi bir hukuksuzluğa karşı çıkmak, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm yerel yöneticilerin görevi ve sorumluluğudur. Aynı sorumluluk, sadece hukuksuzluklara karşı durmakla sınırlı değildir; kamu

kaynaklarının kullanımında adaleti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği tesis etmek de yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturmalıdır. Önceki dönemde sizlerin kıymetli oylarıyla seçildiğim Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığında “imtiyaz değil adalet, menfaat değil hakkaniyet” ilkesiyle hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, uzun yıllar sonra ilk kez sistemli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir dağıtım mekanizmasını hayata geçirdik. Yaklaşım ve vizyonumuz liyakati esas alan, hiçbir ayrıcalığa yer vermeyen, hakkaniyeti merkeze koyan bir yönetim anlayışının da somut ifadesidir.

Yerel yönetimlerin tamamına eşit mesafede duran bu anlayışın, vatandaşlarımızın güvenini pekiştirecek en önemli zemin olduğuna inanıyorum. Aynı anlayış ve ilkelerle bayrak yarışını üstün başarıyla yürüten başkanlarımız Sayın Zeydan Karalar ve Sayın Vahap Seçer ile tüm encümen üyesi başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bize yönelen tüm hukuksuz girişimlere rağmen bu anlayışla milletimize hizmet etmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha dile getirmek isterim.

Bugün yapılacak meclis toplantısında, tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımızın ve belediye kadrolarımızın tutuksuz yargılanmasının; demokrasi ve milli egemenlik açısından taşıdığı önemi vurgulayan kararın oy birliğiyle alınmasını umut ediyorum.

Atacağınız bu tarihi adım milletimizin demokrasiye, adalete ve huzura duyduğu hasret ve inancın da açık bir ifadesi olarak tarihe geçecektir.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nın ülkemiz adına hayırlı, verimli çalışma ve kararlara vesile olmasını temenni ediyorum.”(Haber MERKEZİ)

