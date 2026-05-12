Antalya’nın Alanya ilçesinde 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin bazı mahallelerde gece saatlerinde, bazı bölgelerde ise gündüz saatlerinde etkili olacağı bildirildi.

BÜYÜKHASBAHÇE VE HACET'TE GECE KESİNTİSİ

Elektrik dağıtım şirketinin yayımladığı bilgilere göre ilk kesinti gece saatlerinde başlayacak. 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak çalışma kapsamında şu mahalle ve sokaklarda elektrik verilemeyecek:

Büyükhasbahçe Mahallesi 502 ve 504 Sokak, Yiğit bölgesi, Hacet Mahallesi, Kadıpaşa Mahallesi, Küçükhasbahçe Mahallesi ve 610 Sokak çevresi, Saray Mahallesi Hatıplar ve Talat Efendi Sokak, Sugözü Mahallesi 1202 Sokak çevresi ile Şekerhane Mahallesi’nde bazı cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecek.

Kesintinin nedeni ise yatırım çalışması olarak açıklandı.

ÇAMLICA MAHALLESİ'NDE 7 SAATLİK KESİNTİ

İkinci planlı kesinti ise gündüz saatlerinde gerçekleştirilecek. 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Çamlıca Mahallesi Lortlar Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışma süresince vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Elektrik dağıtım şirketi planlı kesinti duyurusu