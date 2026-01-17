Türkiye'nin en köklü turizm ve cazibe merkezlerinden biri olan Kocaeli Darıca’daki dev tesisten gelen haber, turizm camiasında şok etkisi yarattı. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Alanya dahil Türkiye’nin pek çok noktasından ziyaretçi çeken ünlü Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı için yolun sonu göründü. İşletmeci özel şirket, ani bir kararla kapıları ziyaretçilere tamamen kapattı.

BİNLERCE CANLI TAHLİYE EDİLDİ

1993 yılında kapılarını açan ve 33 yıldır kesintisiz hizmet veren kompleks, devasa bir ekosisteme ev sahipliği yapıyordu. Bünyesinde 286 farklı türden yaklaşık 3 bin 600 hayvanı barındıran tesis, aynı zamanda 600 çeşit bitki türü ve 8 bini aşkın bitki varlığıyla dikkat çekiyordu. Ancak alınan radikal kapanma kararı sonrası bu büyük canlı çeşitliliği için de yeni bir süreç başladı.

HAYVANLAR FARKLI İLLERE DAĞITILDI

Tesisin faaliyetlerine son vermesiyle birlikte içeride bulunan binlerce hayvanın akıbeti de belli oldu. Parktaki hayvanların, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı illerde bulunan diğer hayvanat bahçelerine nakledildiği öğrenildi. Yıllardır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan parkın boşaltılmasıyla bir devir resmen kapanmış oldu.