Batı Afrika açıklarındaki ada ülkesi Yeşil Burun Adaları'nda öğrencilerin de bulunduğu bir otobüsün dağ yolundan çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ülkenin ulusal haber ajansı Inforpress'in aktardığı bilgilere göre kaza, 5 Eylül Cumartesi günü Fogo Adası'nda Chã das Caldeiras ile Campanas de Cima arasındaki güzergahta meydana geldi.

Yetkililerin açıkladığı son bilançoya göre yaşamını yitirenlerin 20'si kaza yerinde, diğerleri ise hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk ve gencin bulunduğu bildirildi. Yaralılar Fogo'daki São Francisco de Assis Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GEZİYİ OKULUN DÜZENLEMEDİĞİ AÇIKLANDI

İlk haberlerde olay bir okul otobüsü kazası olarak duyurulsa da eğitim yetkilileri gezinin bölgedeki okullar tarafından organize edilmediğini açıkladı. Inforpress ve Reuters'ın aktardığına göre gezi, öğrenciler için otobüs şoförü tarafından özel olarak düzenlenmişti. Şoför de kazada yaşamını yitirdi.

Otobüsün Chã das Caldeiras bölgesinden dönüş yolunda olduğu bildirildi. Bazı yerel kaynaklarda kazadan önce lastik patladığı yönünde tanık anlatımları yer alırken, yetkililer kazanın kesin nedeninin henüz belirlenmediğini ve incelemenin sürdüğünü bildirdi.

16 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ FOGO'YA GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından hükümet tarafından kriz masası oluşturuldu. Inforpress'e göre yaklaşık 16 doktor, hemşire ve sağlık uzmanından oluşan takviye ekip Fogo'ya gönderildi. Kritik durumdaki iki yaralı ameliyata alınırken, ihtiyaç duyulması halinde ileri tedavi gerektiren hastaların başka sağlık merkezlerine nakledilebilmesi için uluslararası ortaklarla temas kuruldu.

Başbakan Francisco Carvalho, Sağlık Bakanı Lúcio Miranda ve Adalet Bakanı Clóvis Silva ile birlikte Fogo'ya giderek yürütülen çalışmaları takip etti. Cumhurbaşkanı José Maria Neves de adayı ziyaret ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve kazadan etkilenen ailelere psikolojik destek sağlanması çağrısında bulundu.

ÜLKEDE İKİ GÜNLÜK ULUSAL YAS

Yeşil Burun Adaları yönetimi 25 kişinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle iki günlük ulusal yas ilan etti. Yas kapsamında kamu binaları ile ülkenin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesi ve halka açık kutlama programlarının ertelenmesi kararlaştırıldı.

Inforpress, hayatını kaybeden yedi kişinin cenazesinin 6 Eylül sabahı erken saatlerde São Lourenço'da toprağa verildiğini, kalan 18 kişinin cenaze işlemlerinin ise aynı gün ilerleyen saatlerde başladığını bildirdi.

KAZA VOLKANİK FOGO ADASI'NDA MEYDANA GELDİ

Atlas Okyanusu'nda Batı Afrika kıyılarının açığında bulunan Yeşil Burun Adaları, volkanik kökenli bir takımada ülkesi. Kazanın yaşandığı Fogo, ülkenin yerleşim bulunan başlıca adalarından biri ve Pico do Fogo yanardağına ev sahipliği yapıyor. Chã das Caldeiras çevresindeki dağlık arazi nedeniyle bölgedeki bazı yollar dik yamaçlardan geçiyor.

Cumhurbaşkanı Neves, kazanın bütün yönleriyle araştırılmasını ve benzer olayların tekrarını önleyecek tedbirlerin değerlendirilmesini istedi. Yetkili makamların kazanın kesin nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.