T.C. ANTALYA 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2025/720 Ceza Dava Dosyası 04.03.2026

İLAN METNİ

Sanık Şükrü EMEKDAR'ın hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen bulanamayan sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanak altına alınmak üzere zabıt katibine yapılacak beyan ile itiraz başvurusunda bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.