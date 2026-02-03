Amerikalı yazar Michael Wolff’un yayımladığı ses kayıtları, Donald Trump ile Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.

SES KAYITLARI GÜNDEMİ SARSTI

Amerikalı yazar Michael Wolff tarafından paylaşılan ses kayıtları, ABD eski Başkanı Donald Trump ile çocuk istismarı suçlamalarıyla tanınan milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Kayıtlar, ABD merkezli haber sitesi Daily Beast tarafından yayımlandı. Epstein’ın kendi sesiyle yer aldığı kayıtlarda, Trump’ın özel yaşamına ilişkin son derece çarpıcı iddialar dile getiriliyor.

“10 YIL BOYUNCA EN YAKIN ARKADAŞIMDI”

Epstein, kayıtlarda Trump’ı “yaklaşık 10 yıl boyunca en yakın arkadaşı” olarak tanımlıyor. Bu süre zarfında Trump’ın özel hayatına dair çok sayıda mahrem bilgiye sahip olduğunu öne süren Epstein, özellikle evlilikleri ve kadınlarla ilişkileri konusunda dikkat çekici iddialarda bulunuyor. Epstein’a göre Trump, özel yaşamında sadakat sınırlarını önemsemeyen, ilişkilerinde kontrolsüz davranan bir profil çiziyor. Hatta Trump’ın, “yakın çevresindeki arkadaşlarının eşleriyle ilişki yaşamaktan hoşlandığını” iddia ediyor. Bu noktada durup insanın kafası karışıyor. Bunlar iddia ama, yankısı büyük.

“MELANIA İLE İLK İLİŞKİ BENİM UÇAĞIMDA” İDDİASI

Ses kayıtlarında en çok dikkat çeken bölümlerden biri ise Epstein’ın, Trump’ın eşi Melania Trump ile ilk cinsel ilişkisinin kendi özel jetinde yaşandığını öne sürmesi oldu. Epstein, kamuoyunda “Lolita Express” olarak bilinen uçağı işaret ederek, Trump ve Melania’nın ilk yakınlaşmasının bu uçakta gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu açıklama, Trump–Epstein ilişkisine dair bugüne kadar ortaya atılan en çarpıcı iddialar arasında gösteriliyor.

ÇELİŞKİLİ BİR TRUMP PORTRESİ

Epstein, Trump’ı anlatırken çelişkili bir tablo çiziyor. Bir yandan onu “çekici”, “eğlenceli” ve “olağanüstü bir satış yeteneğine sahip” biri olarak tanımlarken; diğer yandan duygusal bağ kurmakta zorlanan, insanlarla derin ilişkiler geliştiremeyen biri olduğunu savunuyor. Trump’ın çevresinde birçok insan olmasına rağmen, kimseye gerçek anlamda bağlı olmadığını ileri süren Epstein, ilişkilerinde çıkarcı ve bencil davrandığını iddia ediyor. Böyle anlatınca insan ister istemez durup düşünüyor, ama…