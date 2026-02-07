İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişi operasyonla yakalanmıştı. Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hap ile uyuşturucu da ele geçirilmişti. 6 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler şu şekilde: Simge Barankoğlu

