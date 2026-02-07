Türkiye genelinde araç sahiplerini ve kamuoyunu derinden sarsan olay, Ankara’daki bir araç muayene istasyonunda yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Rutin bir işlem için istasyona giden polis memuru Melih Okan Keskin’in (44), burada çalışanlar tarafından acımasızca darp edilerek ölümüne sebep olunması, Alanya’dan Edirne’ye tüm ülkede büyük tepki çekti. Olayın soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan gerilimin boyutunu ve trajedinin nasıl geldiğini tüm çıplaklığıyla belgeledi.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ortaya çıkan yeni görüntüler, tartışmanın nasıl bir linç girişimine dönüştüğünü kanıtlar nitelikte. Kamera kayıtlarına yansıyan anlarda, bir istasyon görevlisinin polis memuru Keskin’in üzerine pervasızca araç sürdüğü, ardından hızını alamayarak memura yumruk attığı görülüyor. Gerilimin tırmandığı anlarda diğer çalışanların da olaya dahil olmasıyla arbedenin büyüdüğü ve polis memurunun kalabalık bir grup tarafından sıkıştırıldığı anlar kayıtlara geçti.

BEYİN KANAMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli olan Keskin, Pazartesi günü şahsi aracını muayene ettirmek üzere Yenimahalle İvedikköy’deki istasyona gitmişti. Basit bir prosedür tartışmasıyla başlayan olay, çalışanların fiziksel saldırısıyla ölümcül bir kavgaya dönüştü. Aldığı darbeler sonrası ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle üç günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

BİR TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan istasyon çalışanlarından S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ortaya çıkan görüntüler, soruşturmanın seyrini değiştirecek en önemli delil olarak dosyada yerini aldı.