YENİDEN Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı, Konaklı Mahallesi’nde düzenlediği Alanya Basınıyla Kahvaltı Buluşması etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Etkinliğe Antalya İl Başkan Yardımcısı Sedat Koç, Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Ünal, Serik İlçe Başkanı Veysel Efetekin, Manavgat İlçe Sorumlusu Gökhan Bulut, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

'ALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN'

Etkinlikte konuşan Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara ise sabır diledi. Dündar, “Allah bir daha böyle acılar yaşamayı nasip etmesin. Ülkemize ve vatandaşlarımıza huzur içinde bir yaşam dilerim” ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH'TAN BASINA DESTEK VURGUSU

Dündar, Alanya basınının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, partisinin basın kuruluşlarına yönelik planlarını paylaştı. Dündar, “Alanya basını, toplumun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Ancak ne belediyeden ne de başka bir kuruluştan yeterli destek göremiyoruz. Basınımızı sadece kriz anlarında arıyoruz, ama onları sürekli desteklemiyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak belediye yönetimine geldiğimizde, kayıtlı tüm gazeteci arkadaşlarımızın kira giderlerini karşılamayı planlıyoruz. Bu konuda projelerimiz hazır ve inşallah hayata geçireceğiz” dedi. Dündar, bu konudaki talebini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e de ilettiklerini belirterek, belediyenin basın kuruluşlarına sahip çıkmasını istediğini söyledi.

DÜNDAR'DAN HÜKÜMET POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, hükümetin yürüttüğü bazı politikaları da eleştirerek, özellikle şehit ve gazi ailelerine yönelik uygulamalara dikkat çekti. Dündar, “Ülkemizde 40 bin şehidimiz, binlerce gazimiz var. Bazı gazilerimiz iki gözünü veya iki bacağını kaybetmiş durumda. Çocuklarını göremeden büyüyen evlatlarımız var. Ancak PKK elebaşıyla masaya oturulması, şehit ve gazi ailelerinin görüşleri alınmadan yapılmıştır. Bu programın yanlış olduğunu düşünüyor ve bu konunun referanduma götürülmesini talep ediyoruz” dedi.