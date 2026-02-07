Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi"nde (250 Bin Sosyal Konut) hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. 7 Şubat Cumartesi günü gözler Yalova ve Kırıkkale'de yapılacak çekilişlere çevrildi. Binlerce vatandaş "TOKİ adım çıktı mı", "Kura sonuçları ne zaman açıklanacak" ve "Sıradaki il hangisi" sorularına yanıt arıyor. İşte e-Devlet TOKİ sonuç ekranı ve Şubat-Mart ayı kura takvimi.

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen projede kuralar noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor. Bugün iki ilimizde toplamda 3.500'ü aşkın konutun hak sahibi belli olacak.

Bugün (7 Şubat 2026) Hangi İllerde Kura Var?

TOKİ'nin resmi takvimine göre bugün iki ilde kura heyecanı yaşanıyor:

Yalova: Toplam 1.805 konut için hak sahipleri belirleniyor. Kırıkkale: Toplam 1.736 konut için kura çekilişi yapılıyor.

Çekilişler tamamlandıktan hemen sonra asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenecektir.

TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir? (İsim Listesi Sorgulama)

Kura çekimini canlı izleyemeyen vatandaşlar, sonuçları anlık olarak resmi kanallardan sorgulayabilirler. İsim listelerine ulaşmak için iki güvenilir yöntem bulunmaktadır:

e-Devlet Üzerinden: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. Kimlik numaranızla giriş yaparak sonucunuzu anında öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresinden "Duyurular" kısmına girerek il ve ilçe bazlı yayınlanan PDF listelerini kontrol edebilirsiniz.

Sırada Hangi İller Var? (Şubat - Mart 2026 Takvimi)

Bugünkü çekilişlerin ardından gözler büyükşehirlere ve diğer illere çevrilecek. İşte netleşen güncel takvim:

11 Şubat: Çankırı ve Bursa

12 Şubat: Bolu

13 Şubat: Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat: Konya ve Çanakkale

16 Şubat: Edirne

17 Şubat: Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat: Mersin ve Kırklareli

20 Şubat: Adana ve Kocaeli

6 Mart: İzmir

9-12 Mart: İstanbul (Merakla Beklenen Dev Kura)

Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman?

Kurada ismi çıkmayan vatandaşların başvuru ücretleri (500 TL), kura tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları banka hesaplarına (Ziraat Bankası veya Halkbank) otomatik olarak iade edilmektedir.