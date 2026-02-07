Sosyal medya platformu TikTok, aile içi ilişkileri ve dijital dünyadaki gelir kapılarını tartışmaya açan skandal bir paylaşımla çalkalanıyor. Bir genç kızın, babasının maddi kaynağını sorguladığı anlara verdiği görüntülü yanıt, izleyenleri hayrete düşürdü. Alanya’da da ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımı konusundaki endişelerini haklı çıkaran görüntüler, platformdaki "hediye ve mesaj" trafiğinin karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?"

Olay, babanın kızına yönelttiği masum ama şüphe dolu bir soruyla başladı. Kızının kendisinden uzun süredir maddi destek talep etmemesi üzerine şüphelenen baba, "Sen benden neden para istemiyorsun, bu kadar para nereden geliyor?" sorusunu yöneltti. Genç kız ise babasına sözlü bir açıklama yapmak yerine, TikTok uygulamasındaki mesaj kutusunu (DM) açarak ekranı babasına gösterdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ BENZETMESİ ŞOKE ETTİ

Genç kızın ifşa ettiği mesajlarda, tanımadığı erkek kullanıcıların attığı taciz boyutundaki ifadeler ve para/hediye gönderme teklifleri dikkat çekti. Babasına okutulan mesajlar arasında yer alan "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yiyeceğim" ve "Bebeğim çok geç bakıyorsun, böyle nazlanma" şeklindeki ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından "rezalet" olarak nitelendirildi. Paylaşım, dijital platformlardaki kolay para kazanma hırsının ve ahlaki erozyonun boyutlarını tartışmaya açtı.