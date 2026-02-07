Son yağışlarla baraj doluluk oranları yükseldi ancak üç büyük şehir için su rezervi hesabı yeniden gündeme geldi. DSİ verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’in mevcut içme suyu stok gün sayıları açıklandı.

Türkiye genelinde barajlardaki aktif doluluk oranı, son haftalarda etkili olan yağışların ardından yükselişe geçti. 4 Şubat verilerine göre doluluk oranı yüzde 38,1 seviyesine çıktı. Aralık 2025’e göre artış 4,6 puan oldu. Yapılan güncel hesaplamalarda İstanbul, Ankara ve İzmir içme suyu stok süresi de netleşti.

YAĞIŞLAR ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI

1 Ekim 2025 – 4 Şubat 2026 dönemini kapsayan ölçümlerde, ülke genelindeki kümülatif yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yüzde 5,9 üzerine çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yağışlarda yüzde 52,4 artış kaydedildi. Bu artış doğrudan baraj rezervlerine yansıdı.

Yağmur var ama herkesin aklındaki soru aynı: Bu tempo devam etmezse yazın ne olur…

BARAJLARDAKİ AKTİF SU HACMİ YÜKSELDİ

İşletmede bulunan barajlardaki aktif depolama hacmi 31 Aralık 2025’te 31,6 milyar metreküp seviyesindeydi. 4 Şubat itibarıyla bu rakam 35,9 milyar metreküpe çıktı. Böylece aktif doluluk oranı yüzde 33,5’ten yüzde 38,1’e yükseldi.

Uzmanlara göre artış sevindirici olsa da şehir bazlı tüketim hızları, tabloyu değiştirebiliyor. Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek kentlerde günlük kullanım hesapları kritik önem taşıyor.

İSTANBUL’UN SU STOKU KAÇ GÜN YETER?

İstanbul’daki barajların doluluk oranı aralık sonunda yüzde 18,4 seviyesindeydi. Son ölçümlerde bu oran yüzde 33’e çıktı. Mevcut rezerv ve tüketim hızına göre kentte yaklaşık 151 günlük içme suyu bulunduğu hesaplandı.

Kalabalık haneler, site yaşamı, sanayi kullanımı derken tüketim bazen tahmin edilenden hızlı artabiliyor. Hesap kitap var ama.

ANKARA’DA DOLULUK ORANI ARTTI

Ankara’da baraj doluluk oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 0,2 düzeyindeydi. Son verilerde oran yüzde 8,6’ya çıktı. Başkentteki mevcut su miktarının yaklaşık 244 gün yeteceği öngörülüyor.

Oran düşük görünse de kullanılan baraj sayısı ve rezerv kapasitesi hesaplamada belirleyici oluyor.

İZMİR’DE SU STOK GÜN SAYISI

İzmir’de baraj doluluk oranı yüzde 0,3’ten yüzde 7,2 seviyesine yükseldi. Güncel tüketim verileri üzerinden yapılan projeksiyona göre kentte yaklaşık 173 günlük içme suyu stoku bulunuyor.

Kurak geçen sezonlardan sonra gelen yağışlar rahatlatıcı olsa da tasarruf çağrıları sürüyor.