Amerikan yayın kuruluşu NBC’nin tanınan yüzlerinden Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasının ardından tüm programlarını iptal ederek Arizona’nın Tucson kentine gitti. 84 yaşındaki Nancy Guthrie’den pazar sabahından bu yana haber alınamıyor.

EV “OLASI SUÇ MAHALLİ” OLARAK İNCELENİYOR

Yetkililer, Nancy Guthrie’nin yaşadığı evin detaylı şekilde incelendiğini ve olayın kaçırılma olasılığıyla ele alındığını açıkladı. Şeriflik kaynaklarına göre Guthrie’nin, “gece yarısı yatağından, iradesi dışında götürülmüş olabileceği” ihtimali üzerinde duruluyor.

Aile üyelerinin ilk aramaları sonuçsuz kalınca pazar günü öğle saatlerinde 911’e kayıp ihbarı yapıldı. Evde zorla girildiğine dair net bir bulgu paylaşılmazken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

NBC yönetimi ve haber merkezi, olayın duyulmasının ardından geniş çaplı destek sağladı. Sunucular, canlı yayınlarda ve sosyal medya hesaplarında ihbar hattı numarasını defalarca paylaştı.

Aileye yakın bir NBC yapımcısı, Savannah Guthrie’nin annesinin kaybolduğunu öğrendiği anı “Hayatının en kötü telefonu” sözleriyle anlattı. Guthrie’nin vakit kaybetmeden Tucson’a uçtuğu, şeriflik ofisi ve kendi güvenlik ekibiyle koordineli çalıştığı bildirildi.

<p>Yetkililer, Nancy Guthrie’yi gören ya da bilgi sahibi olanların resmi ihbar hatlarıyla iletişime geçmesini istedi. Soruşturma sürerken, aile ve NBC cephesinden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

