İşletmenin müdürü S.Ç. ile aralarında sorun olan market çalışan Z.U., beraberinde babası İ.U. ile iş yerine geldi. Taraflar arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce S.Ç.'nin yanında bulunan E.F.Ç. (24) de olaya dahil oldu. E.F.Ç., belinden çıkardığı tabancayla Z.U. ve babası İ.U.'ya yaklaşık 10 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, İ.U.'nun göğsüne, Z.U.'nun kasığına ve tartışmayı ayırmak için gelen komşu esnaf R.T.'nin sırtına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İ.U., hastaneye sevk edildi. Şüpheli E.F.Ç., olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla polis tarafından yakalandı.

Olayın ardından kaçan S.Ç.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.