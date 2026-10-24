İŞ dünyasının tanınmış isimlerinin de yer aldığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sarıgül soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 12'sinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda iki büyük şirketin üst düzey yöneticilerinin de yer alması gündem oldu.

ALTINBAŞ HOLDİNG YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş olduğu öğrenildi.

Altınbaş Holding'in resmî internet sitesindeki yönetim kurulu listesinde de Sofu Altınbaş'ın yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığı görülüyor.

TITANIC HOTEL YÖNETİCİSİ DE LİSTEDE

Operasyonda dikkat çeken bir diğer isim ise Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün oldu.

Aygün'ün de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Böylece turizm ve iş dünyasında faaliyet gösteren iki önemli şirketin yöneticileri aynı soruşturma kapsamında gündeme geldi.

14 KİŞİ HAKKINDA KARAR, 12 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 12 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer iki kişinin durumuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Şüphelilerin ifadeleri ve soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler bekleniyor.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Operasyona ilişkin ilk haberlerde gözaltı kararlarının hangi somut suçlamalara dayandığı konusunda ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Sofu Altınbaş ve Temel Aygün hakkında gözaltı işlemi yapılması, haklarındaki iddiaların kesinleştiği veya suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında adli makamların yapacağı açıklamaların dosyaya ilişkin ayrıntıları netleştirmesi bekleniyor.