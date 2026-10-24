BURSA'NIN Mudanya ilçesinde bir annenin fırından satın aldığı ürünlerle ilgili şikâyeti, işletmeye yönelik resmî denetimle sonuçlandı. Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki B.K., satın aldığı peynirli ürünlerde küf bulunduğunu fark ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Genç kadının sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından işletmede inceleme başlatıldı.

PEYNİRLİ ÜRÜNLERİN KÜFLÜ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Olay, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, mahalledeki bir fırından peynirli ürünler satın alan B.K., ürünleri kontrol ettiğinde küflenme olduğunu gördü.

Emziren anne olduğunu belirten genç kadın, tükettiği gıdaların kendisi ve bebeğinin sağlığı açısından önem taşıdığını ifade ederek satın aldığı ürünleri iade etmek istedi.

'ALMASAYDIN O ZAMAN' YANITIYLA KARŞILAŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Yaşadığı durumu işletme çalışanlarına anlatan B.K., reyondaki ürünlerin ne kadar süredir satışta olduğunu sorduğunu söyledi.

Çalışanların ürünlerin günlük hazırlandığını belirttiğini aktaran kadın, şikâyeti karşısında kendisine "Almasaydın o zaman" yanıtının verildiğini öne sürdü.

Olayı cep telefonuyla görüntülemek istediğini ancak buna izin verilmediğini iddia eden B.K., aynı işletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle karşılaştığını savundu.

'BEBEĞİME BİR ŞEY OLSAYDI HESABINI KİM VERECEKTİ?'

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan genç anne, özellikle bebek emziren kadınların tükettikleri gıdalar konusunda daha dikkatli olmak zorunda olduğunu vurguladı.

B.K., bebeğinin sağlığı için duyduğu endişeyi dile getirerek işletmenin denetlenmesini istedi. Genç kadın, benzer durumların başka tüketicilerin de başına gelmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İHBARIN ARDINDAN EKİPLER FIRINA GİTTİ

Sosyal medyada gündeme gelen şikâyetin ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri harekete geçti.

22 Ekim 2026 Perşembe günü işletmede resmî denetim gerçekleştirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden iletilen uygunsuzluk bildiriminin değerlendirildiği ve işletmede yapılan kontrollerde çeşitli eksiklikler belirlendiği ifade edildi.

Müdürlük, tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldığını duyurdu. Ancak eksikliklerin niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

FIRINA 52 BİN 800 TL PARA CEZASI

Denetimlerin ardından söz konusu fırına 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Böylece genç annenin sosyal medya üzerinden yaptığı şikâyet, resmî denetim ve idari yaptırımla sonuçlandı.

Olay, gıda işletmelerindeki hijyen koşullarını ve satışa sunulan ürünlerin düzenli kontrol edilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.