EYÜPSPOR Teknik Direktörü Atila Gerin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un planları ve hedefleri olan bir takım hüvviteinde olduğunu bunu da tüm maçlarda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde sahada gösterdiklerini dile getirdi. Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümde iyi olmadıklarını anlatan Gerin, "Alanyaspor'un planlarına cevap veremedik ve golü de yedik. İkinci golü de yiyebilirdik ama orada biraz şansımız yaver gitti" dedi. Maçın ikinci yarısında oyuna ortak olduklarını ifade eden Gerin, "Top kazanarak, oynayarak, pas yaparak, kendi sistemimizdeki, kendi düşüncelerimizi uygulayarak goller bulduk ve 3 puanı aldık" diye konuştu. Haftalardır Eyüpspor'un kümede kalma mücadelesi içinde olacağını söylediğini hatırlatan Gerin, "Bu maçta aldığımız sonuç da bu mücadelenin mihenk taşı olacak. Önümüzde zor maçlar var. Bu galibiyet futbolcularım için moral ve motivasyon olacak. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yürekten yapıyorlar." şeklinde konuştu. Transfer görüşmelerine dikkati çeken Gerin, "Şu anda da bugün oynayan en az 4 oyuncum bizimle mi devam edecekler, yoksa gidecekler mi bende bilmiyorum ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani böyle kafa karışıklığı olan bir ortamlarda bu mücadeleyi koyabilmek kolay şeyler değil. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. İnşallah yine bizi desteklemeye devam etsinler, inşallah kulübümüzü ayakta tutmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. AA

Kaynak: AA