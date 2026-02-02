“Bugün kandil mi?” sorusu arama listelerinde üst sıralara çıkarken, 2026 Berat Kandili mesajları da vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Berat Kandili dolayısıyla milyonlarca kişi, hem bu mübarek gecenin anlamını öğrenmek hem de sevdikleriyle paylaşabilecekleri kısa ve anlamlı kandil mesajları arıyor. Affın, arınmanın ve bağışlanmanın simgesi kabul edilen Berat Kandili, dualarla idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Berat Kandili, İslam inancında günahlardan arınma, ilahi af ve rahmet gecesi olarak kabul ediliyor. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu mübarek zaman diliminde, kulların tövbe ve dualarına daha fazla yöneldiğine inanılıyor.

Bu gecede, bir yıl boyunca yaşanacak olayların ilahi takdirle yazıldığına inanılırken; Berat Kandili, manevi arınma arayışında olanlar için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

BUGÜN KANDİL Mİ? BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?

“Bugün Berat Kandili mi?” sorusu özellikle akşam saatlerine doğru en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Berat Kandili, hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesi idrak ediliyor ve bu gece ibadet, dua ve tövbeyle geçiriliyor.

2026 KANDİL GÜNLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dini günleri önceden planlamak isteyenler için 2026 kandil günleri büyük önem taşıyor. Berat Kandili, Ramazan ayı öncesinde idrak edilen son kandil olması nedeniyle ayrıca anlam yüklü kabul ediliyor.

Bu nedenle birçok kişi ibadet düzenini, oruç planlarını ve özel hazırlıklarını bu tarihlere göre şekillendiriyor.

EN GÜZEL VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Bu mübarek gecede sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler için kısa ve paylaşılabilir kandil mesajlarından bazıları şöyle:

• Berat Kandili’nin rahmeti gönüllerinize dolsun. Hayırlı kandiller.

• Bu mübarek gecede edilen dualar kabul, günahlar affolsun.

• Berat Kandili kalplerimize huzur, hayatımıza bereket getirsin.

• Duaların semaya yükseldiği bu gecede kandiliniz mübarek olsun.

• Rabbim bu mübarek gecede dualarınızı kabul eylesin.

• Berat Kandili vesilesiyle af ve mağfirete nail olmanız dileğiyle.

• Bu kutsal gecede kalpler arınsın, umutlar yeşersin.

• Berat Kandili’nin feyzi ve bereketi üzerinizden eksik olmasın.

AİLEYE ÖZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

• Berat Kandili’nin ailemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

• Rabbim bu mübarek gecede ailemizi her türlü kötülükten muhafaza etsin.

• Bu gecede evimize huzur, soframıza bereket dolsun.

• Duaların kabul olduğu bu gecede ailece kandilimiz mübarek olsun.

• Rabbim ailemizi birlik ve beraberlik içinde nice kandillere eriştirsin.

EŞE VE SEVGİLİYE ÖZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI

• Berat Kandili’nin kalbine huzur, dualarına kabul getirmesini diliyorum.

• Bu mübarek gecede Rabbim bizi hayırda birleştirsin.

• Dualarımda sen varsın. Kandilin mübarek olsun.

• Berat Kandili sevgimizi güçlendirsin, kalplerimizi birleştirsin.

• Rabbim bu gecede seni bana, beni sana hayırlı eylesin.

Berat Kandili, sadece bir mesaj gecesi değil; insanın kendine dönüp durduğu, eksiklerini düşündüğü, kalbini biraz olsun hafiflettiği bir durak gibi. Herkesin kandili hayırlı olsun.