16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Sağtürk’ün 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi uyarınca görevine son verildiği ifade edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bedri Tan Sağtürk’ün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alındığı açıklandı. Kararda, ilgili yasal düzenleme çerçevesinde görevden alma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Aynı tarihli 2026/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alındı. Bu kararla birlikte boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Barış Salcan atandı.

Tan Sağtürk’ün görevden alınmasının ardından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine henüz yeni bir atama yapılmadı. Kültür ve sanat çevrelerinde göreve getirilecek yeni genel müdür ismi merakla bekleniyor.