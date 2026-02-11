Deprem bölgesindeki hak sahipleri için yeni ödeme planı açıklandı. 3+1 dairelerde taksit 8 bin 750 TL, vade 18 yıl, faiz yok.

Deprem bölgesinde inşa edilen konutlarla ilgili yeni finansman modeli netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet sonrası yapılan konutlarda maliyetin büyük bölümünü devletin üstleneceğini açıkladı. Yeni modelde hem faiz uygulanmıyor hem de uzun vadeli sabit taksit sistemi devreye giriyor.

Açıklanan plana göre uygulama 11 ili kapsıyor ve hak sahiplerine yönelik hazırlanıyor. Amaç, depremden etkilenen vatandaşların yeni evlerine daha erişilebilir şartlarda yerleşmesini sağlamak. Rakamlar net, ama sahadaki hız her yerde aynı mı… o biraz projeye göre değişiyor.

DEVLET DESTEKLİ DEPREM KONUTU ÖDEME MODELİ NASIL OLACAK

Paylaşılan bilgilere göre altyapı giderleri dahil toplam konut maliyetinin yaklaşık yüzde 65’i kamu tarafından karşılanıyor. Vatandaş yalnızca kalan bölüm için ödeme yapıyor.

Yeni deprem konutu ödeme planı detayları şöyle:

Faiz uygulanmıyor

Vade süresi 18 yıl

Taksitler sabit kalıyor

İlk ödeme teslimden 2 yıl sonra başlıyor

Bu model özellikle geliri sınırlı olan depremzedeler için “kira öder gibi ev sahibi olma” yaklaşımıyla hazırlanmış durumda.

3+1 KONUTTA TAKSİT 8 BİN 750 TL

Açıklanan örnek hesaplamaya göre 3+1 deprem konutlarında aylık taksit 8 bin 750 TL olarak uygulanacak. Bu tutar, vade boyunca artmayacak. Gösterilen tabloya göre ödeme planı baştan sabitleniyor.

Bugünkü kira fiyatlarıyla kıyaslayan çok kişi var. Bazı şehirlerde 3+1 kiralar bunun üstünde zaten. Ama gelir durumu düşük aileler için yine de zor diyenler de az değil.

PEŞİN ÖDEME YAPANLARA AYRI SEÇENEK

Modelde peşin ödeme seçeneği de yer alıyor. Peşin alım yapmak isteyenler için yasal düzenleme hazırlığı olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda peşin bedelin yaklaşık 484 bin TL seviyesinde olacağı ifade edildi.

Uzun vadeli faizsiz deprem konutu modeli, özellikle deprem bölgesinde kalıcı yaşamın yeniden kurulması hedefiyle uygulanıyor. Güvenli yapı + düşük finansman yükü birlikte düşünülüyor.

Detaylar önümüzdeki günlerde hak sahiplerine gönderilecek resmi bilgilendirmelerle daha da netleşecek. Başvuru, kura ve teslim takvimi ise il bazında ayrı ayrı ilerliyor.

```