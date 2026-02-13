Emeklileri ilgilendiren yeni yasa teklifinde nakit destek, kira ve fatura yardımı ile tek çatıdan sosyal destek sistemi planlanıyor

Emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlığı gündeme geldi. Hazırlanan taslakta, özellikle geliri düşük olan emekliler için klasik maaş artışı yerine nakit destek, kira yardımı ve fatura desteği gibi doğrudan sosyal destek modellerinin öne çıkması bekleniyor. Düzenlemenin, sosyal yardımların tek merkezden takip edildiği yeni bir yapıyı da içereceği belirtiliyor.

Çalışmada, farklı kurumlardan yapılan yardımların dağınık yapısının sonlandırılması ve desteklerin tek sistem üzerinden izlenmesi hedefleniyor. Böylece aynı kişinin birden fazla yerden yardım alıp almadığı net biçimde görülebilecek.

MAAŞ DEĞİL HANE GELİRİ ESAS ALINACAK

Yeni modelde sadece emekli aylığı değil, hane içindeki toplam gelir ve yaşam standardı dikkate alınacak. Aynı maaşı alan iki emekliden; birinin birden fazla evi varsa, diğerinin kirada yaşıyor olması değerlendirmede belirleyici olacak.

Yani sistem kağıt üzerindeki maaşa değil, gerçek hayattaki geçim durumuna bakacak. Biraz geç kalınmış bir ölçüm gibi duruyor ama sahada bunun çok konuşulduğu biliniyor.

DESTEKLER TEK MERKEZDEN YÖNETİLECEK

Planlanan entegrasyonla sosyal güvenlik ve sosyal yardım verilerinin birleştirilmesi öngörülüyor. Kurulacak dijital sistem sayesinde gelir seviyesi belirli sınırın altında kalan emekliler için otomatik destek uyarısı üretilecek.

Bu yapı ile belediye, bakanlık ve vakıf destekleri ortak havuzda izlenecek. Böylece bazı kişilerin hiç yardım alamaması, bazılarının ise üst üste destek kullanması gibi dengesizliklerin azaltılması amaçlanıyor.

AYNİ YARDIM YERİNE NAKİT DESTEK MODELİ

Yeni sistemde kömür, erzak kolisi gibi ayni yardımlar yerine kart üzerinden nakit destek modeli öne çıkıyor. Emekliler, tanımlanan destek tutarını ihtiyaçlarına göre kullanabilecek.

Marketten gıda mı alınacak, faturaya mı yatırılacak — karar doğrudan destek sahibinde olacak. Detaylar netleşince…

KİRA VE FATURA DESTEĞİ GÜNDEMDE

Taslakta yer alan başlıklara göre özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve evi olmayan emeklilere yönelik kira desteği planlanıyor. Ayrıca ısınma ve elektrik giderleri için düzenli fatura katkısı verilmesi de seçenekler arasında.

Düşük gelirli emeklilere yönelik sosyal konut projelerinin de destek paketiyle bağlantılı yürütülmesi bekleniyor. Ama burada başvuru şartlarının nasıl çizileceği belirleyici olacak.

KÖK MAAŞA GÖRE ZAM SINIRI TARTIŞMASI

Değerlendirmelere göre düzenlemenin en çok tartışılacak yönlerinden biri kök maaş üzerinden hesaplama yapılması. Buna göre kök aylığı düşük olan bazı emeklilerin, taban maaş artsa bile uzun süre ek zam alamayabileceği ifade ediliyor.

Bu noktada sistemin, maaş artışı yerine destek ödemeleriyle denge kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Yani artış cebine zam olarak değil, destek olarak girecek model konuşuluyor.

Alanya ve çevresinde kirada yaşayan çok sayıda emekli var. Elektrik, su ve kira gideri aynı anda gelince maaşın ay ortasını görmediğini söyleyenler de az değil. Bu yüzden destek modeli yerelde yakından izleniyor.