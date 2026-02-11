Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası benzin fiyatına perşembe gününden itibaren zam yapılması bekleniyor. Sürücüler yeni tabela öncesi pompaları yakından izliyor.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha gündeme geldi. Benzin litre fiyatına zam beklentisi piyasalarda konuşulurken, sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,55 TL’lik fiyat artışı öngörülüyor.

Artış beklentisinin arkasında ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile döviz kurundaki yukarı yönlü hareket yer alıyor. Akaryakıt fiyatları, rafineri çıkış fiyatı ve kur etkisi nedeniyle son dönemde sık aralıklarla değişiyor.

ZAM BEKLENTİSİNİN KAYNAĞI NE?

Enerji piyasasını yakından izleyen gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, uluslararası ürün fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanmaması halinde benzine perşembe günü zam gelmesi bekleniyor. Nihai rakamın, dağıtım şirketlerinin güncel hesaplamalarına göre netleşeceği ifade ediliyor.

Rakam bazen son gece değişebiliyor. Özellikle brent petrol ve dolar/TL paritesi… biri kıpırdadığında tabela da oynuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 ŞUBAT 2026)

Büyükşehirlerde güncel pompa satış fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55.47 TL

Motorin: 57.74 TL

LPG: 30.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55.30 TL

Motorin: 57.57 TL

LPG: 29.49 TL

Ankara

Benzin: 56.39 TL

Motorin: 58.86 TL

LPG: 29.97 TL

İzmir

Benzin: 56.68 TL

Motorin: 59.13 TL

LPG: 29.89 TL

ZAM SÜRÜCÜYE NASIL YANSIYACAK?

Olası 1,55 TL benzin zammı özellikle şehir içi yoğun araç kullanan sürücüler için aylık yakıt giderini doğrudan artıracak. Günlük işe gidiş geliş yapan bir araç sahibinin aylık yakıt masrafında yüzlerce liralık fark oluşabiliyor.

Kimi sürücü depoyu yarım dolduruyor, kimi “nasıl olsa yine artar” deyip fulletiyor. Hesap herkesin cebine göre artık.